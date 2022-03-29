«Ашан» отказался ограничивать наценки на социально значимые товары

Торговые сети «О’Keй» и Auchan Retail, представляющие гипермаркеты «Ашан» и «Атак», уведомили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) об отмене ограничений наценок на социально значимые товары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

Торговые сети «О’Keй» и Auchan Retail уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на ряд социально значимых товаров. Ретейлеры приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов, — сообщили в пресс-службе ФАС.

Там также добавили, что ФАС продолжает анализировать ценообразование на социально значимые товары для оперативного реагирования на признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее ряд ретейлеров, среди которых Х5 Group, Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак»), АО «Тандер» («Магнит») и ООО «О'Кей», сообщили в ФАС об ограничении до 5% наценок на линейку социально значимых товаров, среди которых молочная продукция, сахар, овощи так называемого борщового набора и хлеб.

При этом в Министерстве сельского хозяйства России считают необходимым сохранить минимальные наценки на социально-значимые продукты, включая сахар, по меньшей мере до начала нового сельхозсезона.

В свою очередь заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко сообщила, что правительство выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета для стабилизации цен на хлеб. Эти средства уже направлены в регионы. Данный шаг позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб.