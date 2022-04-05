«Ашан» опроверг уход из России и назвал слухи «дестабилизацией ситуации»

Пресс-служба «Ашан Ритейл Россия» опровергла NEWS.ru слухи об уходе компании из РФ и назвала подобные сообщения «дестабилизацией ситуации». Таким образом представители французской сети прокомментировали соответствующее заявление украинского подразделения о якобы сворачивании «Ашаном» инвестиций в РФ.

Данная статья не соответствует действительности и является очередной попыткой дестабилизировать ситуацию. «АШАН Ритейл Россия» продолжает работу в обычном режиме и не планирует сворачивать или сокращать активность, — отметили в пресс-службе.

В конце марта гендиректор французской компании Auchan Ив Клод заявил, что организация продолжит работать в России, так как действует в интересах гражданского населения. Так глава компании ответил на призыв украинского президента Владимира Зеленского к французским компаниям уйти из РФ. Ив Клод отметил, что для компании самое важное — это сохранить сотрудников и обеспечить свою основную миссию — кормить людей.

Ранее пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила, что «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» ограничат свои наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи «борщового набора» до уровня 5%. Ретейлеры готовы добровольно принять на себя соответствующие обязательства. Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельно. Это должны быть товары отечественного производства, наиболее востребованные по объёмам продаж и представленные в магазинах в достаточном количестве.