«Ашан», Metro, Globus могут уйти из РФ: что ждет магазины и сотрудников В Минпромторге заявили, что российский рынок могут покинуть «Ашан» и Metro

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россию в ближайшее время могут покинуть крупные иностранные продуктовые торговые сети: французские «Ашан», «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минпромторге. Что об этом известно?

Почему иностранные торговые сети могут уйти с российского рынка

В целом компаниям принадлежит 483 торговых объекта в 49 регионах. У каждой в активе свыше 2000 поставщиков продукции и сырья, а также более 50 000 сотрудников различных специальностей, говорится в письме первого вице-премьера Андрея Белоусова в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, по мнению Минпромторга, сохраняются риски ухода с российского рынка указанных торговых сетей», — сказано в документе.

В Минпромторге предлагают в 2024 году позволить отечественным торговым компаниям покупать активы иностранной розницы без каких-либо ограничений. Такие меры хотят предпринять, потому что страны Запада продолжают вводить санкции в адрес РФ, тем самым оказывая давление на иностранные компании.

Подобная практика была в июне 2023 года, когда с российского рынка ушел финский ретейлер Prisma, компания развивала в РФ 15 магазинов. Их приобрела отечественная X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»).

«Однако на тот случай, если из-за санкционного давления появится реальный риск прекращения или приостановки деятельности любой из торговых сетей, подконтрольных иностранным юридическим лицам, нам в России необходим постоянно действующий механизм своевременного реагирования, поддержки и сохранения бизнес-активов уходящих компаний», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Что сказали представители торговых сетей об уходе из России

В компании «Ашан» сообщили, что на данный момент нет информации о том, что торговая сеть может уйти с российского рынка.

«Торговая сеть в России работает автономно, без инвестиций от материнской компании», — заявили в «Ашане».

Также данные об уходе из России опровергли в Metro и Globus, пояснив, что все магазины работают в обычном режиме.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие иностранные компании вернулись на российский рынок

Сегодня, 6 декабря, стало известно, что бренды Adidas и Reebok, ранее покинувшие РФ, вернутся в страну через дистрибьютора — одежду и обувь можно будет приобрести в магазинах ASP, которые откроет Lestate.

Глава отдела маркетинга Lestate Илья Комиссаров объяснил, что первый магазин откроется уже на этой неделе в аутлете «Белая дача» в Москве.

По его словам, Lestate еще до ухода Adidas и Reebok в 2022 из-за начала спецоперации напрямую поставляла продукцию данных спортивных брендов в РФ.

«Такая схема дистрибуции сохранится и для поддержания ассортимента в магазинах ASP», — подчеркнул Комиссаров.

Также в России начали открываться магазины спортивных товаров Desport на месте ушедшего в 2022 году Decathlon.

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