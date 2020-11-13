АСЕАН с партнёрами образуют крупнейшую в мире зону свободной торговли

https://static.news.ru/photo/5d365ad6-271d-11eb-bc57-fa163e074e61_660.jpg Фото: asean/facebook.com

Члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии заключили со своими торговыми партнёрами соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве. Согласно документу, участники процесса займутся образованием крупнейшей в мире зоны свободной торговли.

Соглашение приняли на четвёртом совещании на высшем уровне стран — участниц соглашения о ВРЭП, которое состоялось 15 ноября. Встреча состоялась в Ханое. Воскресенье стало заключительным днём 37-го саммита АСЕАН и сопутствующих мероприятий, которые продолжаются с 12-го числа.

Участники совещания отметили, что указанное соглашение сможет послужить толчком к тому, чтобы экономики стран АСЕАН были восстановлены в период после пандемии коронавируса. Когда документ вступит в силу, потребителями крупнейшей зоны свободной торговли станут 2,2 мрд человек. Её объём ВВП будет насчитывать $28 трлн, что составляет более 32% от общего мирового объёма ВВП.

В результате реализации положений соглашения предполагается создание большого числа новых рабочих мест, ускорение развития региональных и глобальных производственно-сбытовых цепочек. Последний фактор, как задумывается, и должен дать мощный импульс к развитию экономик государств АСЕАН и их партнёров. Специалисты прогнозируют, что ВВП стран ВРЭП к 2050 году вырастет до $100 трлн.

Переговоры по соглашению начались восемь лет назад. Тогда в них принимали участие десять стран — членов ассоциации и шесть крупнейших торгово-экономических партнёров блока, с которыми у него были заключены соглашения о свободной торговле: Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония. Позднее Индия выступила против инициативы о полном снятии торговых барьеров и покинула переговорный процесс, сообщает ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, Восточноазиатский саммит (ВАС), который в этом году принимал Вьетнам, прошёл в смешанном формате, когда большинство лидеров, в том числе президент РФ Владимир Путин, выступали в режиме видеоконференции. В итоговой Ханойской декларации участники прежде всего отметили необходимость повышения роли ВАС в укреплении регионального потенциала по борьбе с пандемиями и в наращивании возможностей по смягчению их социальных и экономических последствий.