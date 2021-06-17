Армения заменит «коньяк» к 2043 году

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Соглашение между Арменией и Евросоюзом заставит армянских производителей известного напитка писать на этикетках другое название, так как термин «коньяк» является защищённым географическим наименованием. Об этом пишет ТАСС.

Армения заменит «коньяк» другим словом с 2043 года. Само слово «коньяк» может использовать продукция, произведённая во французском департаменте Шаранта. Именно там находится город, благодаря которому стали называть напиток.

Уже с 2032 года использование названия «коньяк» будет запрещено для внутреннего рынка. Функционал и инструментарий правительства для регулирования такого рода отношений к тому времени будет достаточно эффективен, чтобы контролировать соблюдение этого требования, — отметил и. о. вице-премьера республики Мгер Григорян.

При этом до назначенного срока необходимо создать действенные механизмы защиты новой продукции от контрафакта. Подобные меры защиты уже есть у более развитых стран. Что же касается стран с менее развитыми рынками, то есть риск возникновения подпольных производителей, которые будут использовать бренд «коньяк» дальше. Поэтому размер ущерба из-за отказа от названия в перспективе будет зависеть от качественной рекламной политики.

На данный момент из-за разногласий при выборе нового слова для известного бренда каких-либо конкретных вариантов названия нет. При этом отмечается, что 79% экспорта коньяка из Армении приходится на Россию.

Ранее стало известно, что Армения и Евросоюз заключили сделку об отказе республики от использования наименования «коньяк» в алкогольной продукции, произведённой на территории страны. За это решение ЕС заплатил Еревану €3 млн.