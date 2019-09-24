https://static.news.ru/photo/8438a16c-df56-11e9-afbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что точкой экономического роста Карелии могут стать поставки стройматериалов для арктических проектов.

Как рассказал руководитель ведомства, при строительстве завода «Ямал-СПГ» и других объектов использовался щебень из Норвегии, при том что высокое качество карельского щебня всем хорошо известно. Для того чтобы Карелия выступила поставщиком, важно найти новые логистические решения, передаёт слова Орешкина ТАСС .

Парламентарии Карелии уже обратились к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой отрегулировать тариф на перевозку щебня из региона железной дорогой, так как расходы на транспортировку стройматериала доходят до 80% его стоимости.

Карелия вошла в десятку регионов России с самыми низкими социально-экономическими показателями.

Как писал News.ru ранее, Минпромторг предложил ввести налоговые льготы для облегчения запуска инвестпроектов по добыче полезных ископаемых в Арктике. Речь идёт о снижении ставки налога на прибыль на первых этапах реализации крупных инвестпроектов и применении понижающего коэффициента при начислении НДПИ. Кроме того, ведомство считает возможным снижение ставок по налогу на имущество предприятий, которые реализуют приоритетные проекты в Арктике.