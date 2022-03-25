Арендаторам земли в Москве снизят плату за 2023 год

Арендаторы земельных участков в Москве, получившие их без торгов, могут получить скидку по плате за 2023 год, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Чтобы сделать это, нужно обратиться в департамент городского имущества, сообщил он РИАМО.

Правительством Москвы совместно с представителями бизнеса проработан пакет мер поддержки застройщиков в новых экономических условиях. Теперь девелоперы смогут сэкономить на аренде земельных участков, выделенных для строительства без торгов, — сказал Ефимов.

Он добавил, что в следующем году сохранится ставка арендной платы, установленная в рамках прогрессирующей шкалы на 2022 год.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин постановил выделить дополнительно 7 млрд рублей на оказание адресной социальной помощи жителям столицы. Помощь будет предоставляться москвичам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Также Собянин объявил о мерах поддержки пищепрома и фармацевтики столицы. Он отметил, что в ближайшие дни запускаются программы льготного кредитования для предприятий обеих отраслей. По данным градоначальника, объём отгруженной продукции вырос на 40% благодаря серьёзным вложениям и программам импортозамещения.