Apple впервые стала дороже Saudi Aramco

https://static.news.ru/photo/8872431c-d345-11ea-b7a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: MAL/Global Look Press

Американская компания Apple снова стала самой дорогой публичной компанией в мире. Она забрала это звание у аравийской Saudi Aramco.

Акции IT-гиганта по состоянию на 18:24 по Москве подорожали на 6,84% до $411,08. Таким образом его капитализация составила $1,78 трлн. Капитализация Saudi Aramco меньше на $10 млрд.

Ценные бумаги Apple увеличились в цене после публикации хорошей отчётности.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Apple может выпустить новый iPhone 12 без фирменных проводных наушников. Аналитик Мин-Чи Куо считает, что отказ от проводных наушников в комплекте поможет увеличить спрос на беспроводные AirPods, которые продаются отдельно.