Apple обжалует штраф российских властей

https://static.news.ru/photo/1030ff30-a75f-11eb-a952-96000091f725_660.jpg Фото: Richard B. Levine via www.imago-images.de/Global Look Press

Американская корпорация Apple не согласилась с решением российской антимонопольной службы (ФАС), которая оштрафовала организацию более чем на $12 млн. Организация собирается обратиться в суд, передаёт ТАСС.

В компании сообщили журналистам, что уважают регулятора, но будут обжаловать его решение.

Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке, — сказали в пресс-службе корпорации.

В связи с намерением Apple обратиться в суд выполнение решения ФАС остановлено.

Накануне регулятор сообщил, что штрафовал американскую компанию Apple более чем на $12 млн за злоупотребление доминирующим положением. В общей сложности корпорация должна выплатить больше 906 млн рублей.

Дело было рассмотрено после обращения российской компании «Лаборатория Касперского». В ведомстве выяснили, что Apple, используя доминирующее положение на рынке приложений для iOS, предоставляет преимущества для собственных программ родительского контроля и одновременно ухудшает условия для конкурентов.

Кроме того, в документации организации из Купертино содержатся положения, которые дают ей право отклонять приложения сторонних разработчиков при модерации в App Store, даже если они соответствуют требованиям площадки. От компании потребовали убрать эти положения, а также обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность распространения приложений без потери функционала.