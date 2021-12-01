Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ на $50 млрд

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Россия и Германия нарочно «затягивают» открытие «Северного потока — 2», используя приостановку сертификации газопровода. Такое поведение Москвы и Берлина можно объяснить «корыстными побуждениями», заявил украинский эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский в статье, опубликованной изданием «Главред».

Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. Соответственно,...