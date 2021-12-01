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Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ на $50 млрд

03:46, 02 декабря 2021
Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ на $50 млрд Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Апелляционный суд американского столичного округа Колумбия отклонил иск бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС к России на $50 млрд. Экс-акционеры пытались отменить постановление нижестоящей инстанции, которая в ноябре 2020 года удовлетворила ходатайство Москвы о приостановке судебного разбирательства, сообщает ТАСС.

Суд принял решение удовлетворить ходатайство, данное дело прекращено, — подчёркивается в постановлении суда.

18 ноября истцы просили суд отклонить свою апелляцию.

Ранее стало известно, что в ноябре суд в округе Колумбия отказался возобновлять процесс по иску бывших акционеров компании ЮКОС до завершения разбирательства в Нидерландах. Там РФ сумела добиться отмены взыскания более $50 млрд. Возобновления процесса добивались компании Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal.

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