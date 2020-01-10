https://static.news.ru/photo/4ab19c9e-33b8-11ea-9ee9-fa163e074e61_660.jpg Крым Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Две апелляции России по вынесенным весной 2019 года решениям Арбитражного суда Женевы о компенсации 12 украинским компаниям, утратившим активы в Крыму после присоединения полуострова к РФ, были отклонены. Данное постановление вынес Федеральный суд Швейцарии.

Об этом стало известно в пятницу, 10 января.

Исходя из опубликованного постановления, швейцарские судьи были не согласны с тем, что инвестиции компаний после присоединения Крыма к России не попадают под соглашение РФ и Украины 1998 года о взаимной защите инвестиций.

Российские адвокаты также выступали с мнением, что Женевский суд (ранее принимавший решения о компенсациях) не имеет компетенции для осуществления рассмотрения вопроса. Этот довод тоже был отклонён.

Федеральный суд счёл необоснованной жалобу о том, что изменение границ требует дополнительного соглашения между сторонами, — цитирует постановление ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что компания подаёт в Третейский суд Гааги обновлённые иски к России из-за крымских активов.

По его словам, «Нафтогаз» хочет получить от РФ $7 млрд компенсации.