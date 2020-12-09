Антироссийские санкции обходятся ЕС в €21 млрд в год

https://static.news.ru/photo/81666e66-3a49-11eb-96f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Торгово-промышленная палата (ТПП) Дюссельдорфа посчитала, что европейские санкции, введённые против России из-за ситуации на Украине в марте 2014 года, каждый год обходятся экономике ЕС в €21 млрд.

Санкции в отношении России ежегодно обходятся экономике Германии в €5,45 млрд. Для Европейского союза затраты составляют €21 млрд, — заявил управляющий директор ТПП Дюссельдорфа Грегор Бергхаузен.

Опрос проводился Институтом экономических исследований Ifo, который расположен в Мюнхене, по заказу ТПП. Выяснилось, что больше всего пострадали машиностроение, автомобилестроение, обрабатывающая и химическая промышленности. Если санкции будут отменены, то выиграют прежде всего Россия и Германия.

В пределах Германии все федеральные земли получат экономическую выгоду, особенно восточные немцы, — цитирует ТАСС руководителя центра Ifo по вопросам внешней экономики Лисандру Флах.

Подчёркивается,что введение дальнейших санкций в отношении России усугубит экономическую ситуацию для всех игроков. Исследование показало, что санкции приводят к проигрышу с обеих сторон.

Если санкции будут ужесточены, финансовые потери возрастут, если они будут смягчены, можно будет снова увеличить продажи, — отметил Бергхаузен.

Германия использует Россию как рынок для предприятий среднего бизнеса, после отмены санкций экспорт из Германии в Россию мог бы увеличиться на 15%.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Берлин отменить санкции против Москвы. По мнению парламентария, пришло время трезво взвесить сложившую международную реальность. Шеремет назвал санкции нецивилизованным методом диалога между государствами.