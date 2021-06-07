Антироссийские санкции рассредоточат мировую экономику

https://static.news.ru/photo/42dd799e-c7a4-11eb-8ced-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Профессор кафедры менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Валерий Масленников заявил, что антироссийские санкции приведут к созданию нескольких центров экономического развития. Ограничительные меры, направленные против Кремля, рассредоточат мировую экономику. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

По его словам, каждый из них будет иметь собственные технологические платформы, которые будут конкурировать между собой. Это связано с тем, что ограничения позволят России интегрироваться со странами Юго-Восточной Азии. Речь идёт о Китае, Индии, Иране и Ираке.

Масленников предполагает, что страны начнут усиливать сотрудничество в области технологических проектов. По его мнению, в этой сфере российские технологии конкурентоспособнее, отставание наблюдается лишь в тиражировании.

Если мы всё правильно сделаем, то масштаб российского рынка увеличится в три-четыре раза, — произнёс эксперт.

Он также добавил, что если Россия продолжит движение на Восток, то её экономика получит новый масштаб и станет противовесом западной экономике. Это создаст реальную конкуренцию США и их союзникам, а санкции вскоре утратят своё влияние на российское народное хозяйство.

Ранее заместитель руководителя российского Министерства иностранных дел Александр Панкин заявил, что режим антироссийских санкций Запада останется в силе навсегда.