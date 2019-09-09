https://static.news.ru/photo/9aa794f0-d31a-11e9-9b64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ временно остановила изучение дела нефтетрейдеров до окончания судебных слушаний по этому вопросу. В феврале текущего года ведомство начало расследование в отношении «Солид-товарные рынки» и «А-Ойл» в связи со скачком цен на топливо на бирже весной 2018-го.

Организации подозреваются в картельном сговоре. Их решения, считают в ФАС, могли спровоцировать повышение стоимости бензина Аи-92, Аи-95, Аи-98, пишет РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что ФАС внесла в правительство законопроект об усилении ответственности за картельные сговоры. Замглавы ведомства Андрей Цариковский надеется на внесение документа в Госдуму в течение нескольких недель.