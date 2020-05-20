Стало известно, как будут распределять антикризисные субсидии аэропортам

https://static.news.ru/photo/f2c901b6-9ab4-11ea-9e29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские аэропорты во втором квартале 2020 года получат компенсации из расчёта 195,4 рубля на каждого «недополученного» пассажира. Деньги будут распределены пропорционально падению пассажиропотока по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Аналогичный метод уже использовался для распределения субсидий для авиакомпаний — им выплатят по 365 рублей на пассажира, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект Минтранса о правилах распределения субсидий аэропортам за потери из-за пандемии коронавируса.

По оценке издания, размеры компенсаций для крупных региональных аэропортов составят при таких расчётах десятки миллионов рублей в месяц, а для столичных — сотни миллионов.

Выделяемых денег хватит на компенсацию потери 92% пассажиропотока, это 51,7 млн человек. Если же снижение будет более глубоким и превысит этот показатель, тогда сумма субсидий аэропортам будет пропорционально уменьшена.

В общей сложности правительство намерено выделить на эти цели 10,1 млрд рублей.

Решение по субсидиям в третьем квартале пока не принято, хотя Минтранс не исключает такой возможности.