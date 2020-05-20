Стало известно, как будут распределять антикризисные субсидии аэропортам

Российские аэропорты во втором квартале 2020 года получат компенсации из расчёта 195,4 рубля на каждого «недополученного» пассажира. Деньги будут распределены пропорционально падению пассажиропотока по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Аналогичный метод уже использовался для распределения субсидий для авиакомпаний — им выплатят по 365 рублей на пассажира,
По оценке издания, размеры компенсаций для крупных региональных аэропортов составят при таких расчётах десятки миллионов рублей в месяц, а для столичных — сотни миллионов.
Выделяемых денег хватит на компенсацию потери 92% пассажиропотока, это 51,7 млн человек. Если же снижение будет более глубоким и превысит этот показатель, тогда сумма субсидий аэропортам будет пропорционально уменьшена.
В общей сложности правительство намерено выделить на эти цели 10,1 млрд рублей.
Решение по субсидиям в третьем квартале пока не принято, хотя Минтранс не исключает такой возможности.
Ранее NEWS.ru писал, что первые выплаты субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса,
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