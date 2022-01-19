Стало известно имя нового главы Агентства по страхованию вкладов

Андрей Мельников стал новым главой Агентства по страхованию вкладов, об этом сообщает официальный сайт госкорпорации. Он вступит в должность через неделю. Предыдущий руководитель АСВ Юрий Исаев был освобождён от должности в связи с его назначением на пост заместителя председателя Банка России.

Под руководством Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной состоялось внеочередное заседание Совета директоров Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». По представлению председателя Совета директоров Генеральным директором Агентства с 26 января 2022 года назначен Андрей Геннадьевич Мельников, — указано на сайте.

Мельников работал в агентстве с момента его создания в 2004 году. До 2016 года он занимал должность заместителя генерального директора и занимался вопросами, связанными со страхованиями вкладов, а также курировал деятельность АНО «Фонд защиты вкладчиков». С 2016 по 2017 год работал министром экономического развития Крыма. В 2019 году Мельников вернулся в АСВ и был назначен на должность первого заместителя генерального директора.

Ранее Банк России объявил о кадровых изменениях. Свои посты покинут два заместителя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Речь идёт о первом зампреде Сергее Швецове и зампреде Дмитрии Скобелкине, в то время как Владимир Чистюхин будет повышен до первого зампреда, Юрий Исаев — до зампреда, Филипп Габуния — до зампреда, а Алексей Гузнов займёт должность статс-секретаря — заместителя председателя Центробанка.