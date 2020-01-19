Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики ожидают запрета на работу агрегаторов, которые предоставляют различные бытовые услуги. Свой прогноз они строят на высказывании российского премьер-министра Михаила Мишустина на сочинском форуме в 2019 году.

Исполнявший тогда роль главы Федеральной налоговой службы чиновник заявил, что «уберизация» является угрозой государству, сообщает «Экспресс-газета».

«Уберизация» угрожает таксомоторным паркам, угрожает ЖЭКам. Возьмите сайт Youdo, больше миллиона пользователей, которые предлагают услуги. Точно так же «уберизация» угрожает, в том числе государству, — сказал тогда Мишустин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что реализация послания президента РФ Федеральному собранию является ключевой задачей, заявил новый премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи со своим предшественником Дмитрием Медведевым. Новый глава правительства поблагодарил Медведева за совместную работу, отметив, что тоже был частью правительства и лично знает всех коллег, которые также приняли участие в заседании.

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