Аналитики ожидают запрета на работу агрегаторов, которые предоставляют различные бытовые услуги. Свой прогноз они строят на высказывании российского премьер-министра Михаила Мишустина на сочинском форуме в 2019 году.
Исполнявший тогда роль главы Федеральной налоговой службы чиновник заявил, что «уберизация» является угрозой государству,
«Уберизация» угрожает таксомоторным паркам, угрожает ЖЭКам. Возьмите сайт Youdo, больше миллиона пользователей, которые предлагают услуги. Точно так же «уберизация» угрожает, в том числе государству, — сказал тогда Мишустин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что реализация послания президента РФ Федеральному собранию является ключевой задачей, заявил новый премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи со своим предшественником Дмитрием Медведевым. Новый глава правительства поблагодарил Медведева за совместную работу, отметив, что тоже был частью правительства и лично знает всех коллег, которые также приняли участие в заседании.
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