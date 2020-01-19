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Евросоюз раскритиковал намерение Турции приступить к проведению разведочных и буровых работ в исключительной экономической зоне Кипра. Речь идёт о намерении Анкары отправить к берегам острова буровое судно Yavuz для проведения новой операции.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС). Международное морское право, принцип добрососедских отношений, суверенитет и суверенные права в морских зонах всех государств-членов должны соблюдаться, — отмечается...