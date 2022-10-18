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Аналитики заявили о грядущем подорожании сотовой связи до 15%

Telecom Daily: сотовая связь подорожает из-за закупки подсанкционного оборудования

Агентство Telecom Daily сообщает, что в 2023 году тарифы на связь у крупнейших операторов поднимутся на 10–15%. Эти цифры подтверждают другие аналитические агентства, пишут «Ведомости».

Повышение цен обусловлено необходимостью закупки операторами подсанкционного оборудования, которое в разы подорожало из-за приостановки поставок.

Согласно предварительным опросам Telecom Daily, возможный рост стоимости сотовой связи будет в пределах 15%, — приводит газета слова гендиректора аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова.

Операторы в данный момент нуждаются в дополнительных средствах на закупку оборудования связи. И при высокой кредитной нагрузке на российские компании одним из наиболее вероятных сценариев станет повышение абонентской платы.

Ранее отраслевые эксперты заявили, что качество мобильной связи в России начинает снижаться. По одной из версий, таким образом операторы могут прозрачно намекать на необходимость увеличения господдержки, хотя официально представители «большой тройки» не спешат в этом признаваться. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.