Аналитики ВШЭ рассказали, насколько вырастет инфляция из-за падения рубля Аналитики ВШЭ: ослабление рубля на 30% увеличит инфляцию до 3%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала 2023 года рубль ослабел примерно на 30% относительно доллара и евро, из-за этого общая инфляция в России увеличится на 1,5-3%, говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» Центра развития НИУ ВШЭ. Эксперты утверждают, что перенос валютных издержек в России оказался отложенным из-за больших запасов, которые сформировались при более крепком курсе, однако в скором времени он «проявит себя в полной мере».

Потенциальный проинфляционный эффект в количественном выражении является значительным и составляет +1,5–3,0 п.п. к общей инфляции, — говорится в бюллетене экспертов ВШЭ.

По данным аналитиков, с начала года рубль ослабел относительно доллара на 27%, по отношению к евро — на 33%. К 7 августа рубль упал еще больше. В Банке России заявили, что при ослаблении национальной валюты на каждые 10% инфляция увеличивается на 0,5-0,6%. В пресс-службе регулятора подчеркнули, что падение курса может сказываться на ценах на прилавках вплоть до одного года.

7 августа курс доллара на МосБирже впервые с весны 2022 года поднялся выше отметки 97 рублей. Курс евро, в свою очередь, превысил 106 рублей. К 10:50 мск американская валюта доходила до 97,01 рубля, в то время как курс евро поднимался до 106,27 рубля.

По мнению экономиста, члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, рубль окрепнет после повышения ключевой ставки Центробанком с нынешних 8,5% до 9-9,5%. Он утверждает, что это произойдет к концу августа.