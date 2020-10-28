Аналитики спрогнозировали сохранение базовой ставки ЕЦБ на нулевом уровне

https://static.news.ru/photo/4a51f032-19a9-11eb-8dc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Epizentrum/wikipedia.org

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании 29 октября сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, считают аналитики.

Данные ЕЦБ будут опубликованы в четверг в 15:45 мск. В 11:55 того же дня федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует данные о безработице в стране, по прогнозу аналитиков, этот показатель не изменится по сравнению с сентябрьским и останется на уровне 6,3%, передаёт ПРАЙМ.

Также в 15:30 29 октября бюро экономического анализа Министерства торговли США обнародует данные о ВВП США в III квартале 2020 года по первой оценке. Эксперты ожидают роста данного показателя на 31% в пересчёте на год. Одновременно опубликует данные о числе первичных заявок по безработице за неделю Минтруда США. По прогнозам, этот показатель понизится на 12 тысяч (до 775 тысяч) заявок по сравнению с предыдущей неделей.

Как писал NEWS.ru ранее, ВВП России по итогам 2020 года может снизиться менее чем на 4%, для этого необходимо пройти «между Сциллой и Харибдой», заявил 26 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракциями Госдумы.