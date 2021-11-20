Россиянам предсказали рост реальных доходов по итогам 2021 года

Реальные доходы россиян по итогам текущего года вырастут примерно на 2,6%. Это станет возможным благодаря восстановлению экономики, дефициту кадров на рынке и единовременным социальным выплатам, рассказали в ходе опроса аналитики финансовых организаций, передаёт РИА Новости. Ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных располагаемых денежных доходов в России в 2021 году на 3%. Однако не исключается, что после изменения прогноза по инфляции этот показатель может быть пересмотрен.

В 2021 году прирост реальных располагаемых доходов может составить 2,5–3%. В значительной степени это восстановительный рост. После завершения восстановительного роста в 2021 году, с конца 2021-го и на обозримом горизонте лет темпы роста реальных располагаемых доходов населения в России будут примерно сопоставимы с темпами экономического роста, что было характерно для российской экономики до 2014 года, — приводит агентство слова директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова.

В целом кредитные организации дают прогноз роста реальных доходов от 1% (НКР) до 3,9% (SOVA Capital).

Главным фактором роста доходов населения стало увеличение зарплат на фоне дефицита рабочей силы, считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. По его словам, это произошло в том числе из-за ограниченной внешней миграции. Текущая ситуация уже привела к снижению безработицы. В сентябре её уровень достиг исторического минимума — 4,3%.

Свой вклад в рост доходов россиян внесли и единовременные социальные выплаты пенсионерам, военным и родителям школьников в третьем квартале. Они добавили в темпы роста около 4 процентных пунктов, оценил главный экономист Sova Capital Артём Заигрин. Правда, сейчас таких выплат не предвидится, что может, в свою очередь, сказаться на динамике показателя.

Тормозят рост реальных доходов инфляция и завершение быстрого восстановительного периода роста экономики после эпидемического кризиса прошлого года, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. А введение новых ограничительных мер, по мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, ухудшит картину.

По данным Росстата, в прошлом году из-за связанных с коронавирусом ограничений спад реальных доходов населения составил 2,8%. Однако в текущем году ситуация начала выправляться и за девять месяцев показатель вырос на 4,1%.

В третьем квартале 2021 года реальные располагаемые доходы россиян выросли до 8,1% в годовом выражении. Во втором квартале рост доходов достигал 7,4%, а за девять месяцев доходы россиян выросли на 4,1%.