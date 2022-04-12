Bloomberg: импорт российского угля в КНР возрастёт на 30% в 2022 году

Объём импорта российского угля в Китай может вырасти на 30% в 2022 году — до 71 млн тонн, рассказали Bloomberg аналитики банка Morgan Stanley. Это поможет Пекину компенсировать уменьшение поставок энергоресурсов из Индонезии.

Китай может получать уголь, который изначально предназначался для экспорта в Японию, при этом Россия, скорее всего, откажется от идеи перенаправить в Азию объёмы, которые предназначались для европейского рынка, считают в банке.

По мнению экспертов, помехой для наращивания поставок топлива в Китай является то, что Москва не может в одночасье решить вопрос с увеличением пропускной способности по железной дороге. Однако дополнительный уголь свободно поступает в китайский порт Таншань морским путём. Это позволит Китаю компенсировать сокращение поставок из Индонезии, считают аналитики.

Ранее сообщалось, что Япония столкнётся с негативными последствиями в результате решения Токио о запрете на поставки угля из России в связи с проведением спецоперации на Украине. В числе последствий — подорожание электричества и рост расходов предприятий. В 2021 году Япония закупила у России угля почти на 280 млрд иен. На долю российского топлива приходится 13% от общего объёма закупаемых Японией ресурсов.