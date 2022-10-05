Аналитики спрогнозировали рост цен на 13% в октябре

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Банковские аналитики спрогнозировали рост цен в октябре на 13%, инфляция в этом месяце составит 0,3%. Такие данные приводит РИА Новости на основе опроса экспертов.

Инфляция в России выросла в конце февраля на фоне введения санкций западными странами, она достигла пика 17,83% в апреле. На фоне укрепления рубля, восстановления импорта и хорошего урожая темпы роста цен начали замедляться и по состоянию на 26 сентября составили 13,71%. При этом все летние месяцы в стране наблюдалась дефляция, которая ускорилась в августе до 0,52% с 0,39% и 0,35% в июле и в июне соответственно.

Российские власти ждут, что к концу года инфляция станет контролируемой и будет находиться в диапазоне 11–13%. Рост цен в октябре, по мнению аналитиков, будет обусловлен во многом ростом стоимости плодоовощной продукции. Другим инфляционным фактором станет перекладывание компаниями издержек на конечных потребителей из-за повышенных логистических рисков.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что к концу 2022 года рис вырастет в цене, а гречка может подешеветь. Это произойдет из-за снижения урожая в первом случае и увеличения — во втором.