Стало известно о возможном снижении ключевой ставки ЦБ Bloomberg: 16 сентября ЦБ России снизит ключевую ставку до 7,5%

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Банк России может снизить ключевую ставку с 8% до 7,5%, сообщает РБК со ссылкой на консенсус-прогноз Bloomberg. Отмечается, что совет директоров ЦБ может принять это решение во время ближайшего заседания, 16 сентября. Данное снижение может стать шестым подряд после 24 февраля.

По данным аналитиков, за снижение ставки до 7,5% высказались девять из 12 опрошенных экономистов. Они объяснили, что в последние месяцы потребительские цены неуклонно падают. Вторым аргументом в пользу снижения ставки эксперты называют отсутствие ожиданий резких колебаний курса рубля.

По мнению директора по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрия Полевого, Банк России точно снизит ставку, но пока неизвестно, на сколько именно базисных пунктов.

В сентябре может обсуждаться снижение ставки от 50 до 100 б.п., ЦБ будет выбирать из трех шагов — 50, 75 и 100 б.п., — утверждает эксперт.

В последний раз Банк России снижал ключевую ставку 22 июля, причем сразу на 150 базисных пунктов, до уровня 8% годовых. Регулятор объяснил это решение тем, что темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что замедляет годовую инфляцию, а инфляционные ожидания людей и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года.