Аналитики спрогнозировали обвал цены на нефть до $10 за баррель

https://static.news.ru/photo/4c4e1e5e-a655-11eb-a29d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала года нефть подорожала на 30%, она может прибавить в цене ещё порядка 10%. Однако в отдалённой перспективе всё не так оптимистично — аналитики Wood Mackenzie пророчат Brent обвал до $10 за баррель после перехода к «зелёной» энергетике. Об этом сообщает CNBC.

Спрос на нефть начнёт падать уже с 2023 года и к середине XXI века упадет на 70% по отношению к сегодняшнему, — говорится в отчёте компании.

Это случится, если ведущие экономики мира будут решительны в соблюдении Парижского соглашения по климату и перейдут на «зелёные» энергоносители. Особую угрозу, по мнению аналитиков, представляет электрификация транспорта и промышленности. Это может вытеснить нефть из энергобаланса и уничтожить рынок. Согласно такому сценарию, уже к 2030 году цена Brent опустится до $37–42 за баррель, а к 2050 — до $10.

При этом сами же аналитики полагают, что этот прогноз маловероятен, так как на текущий момент только 65% потребления топлива в мире приходится на транспорт, в том числе воздушный. Однако самолёты пока не переходят на «зелёные» энергоносители, так что бензин будет востребован ещё долго. К тому же возобновляемые источники энергии занимают всего 27% от мировой генерации, и быстро перейти на них не сможет ни промышленность, ни транспорт.

Опрошенные «Известиями» российские эксперты считают , что авторы прогноза не учли целый ряд факторов. Например, добычу сланца в США — разработка этих месторождений возможна лишь при цене выше $40 за баррель. Кроме того, падение цены до критического уровня путём сокращения добычи нефти будет сдерживать ОПЕК+. Кроме того, не было учтено, что нефть — ресурс исчерпаемый и цена на него по мере сокращения запасов может только расти.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА) сообщил, что во второй половине 2021 года возможен рост стоимости углеводородов. Это связано с тем, что запасы нефти, скопившиеся в мировых хранилищах за время пандемии коронавируса, практически иссякли. В феврале 2021 года запасы нефти в развитых экономиках мира превышали средние данные по показателю за 2015–2019 годы на 57 млн баррелей. При этом ещё в июле 2020 года избыточные запасы были почти в пять раз больше и составляли 249 млн баррелей. Наибольшие запасы нефти на сегодняшний день сохраняются в Китае, в то время как американские вернулись на допандемийный уровень и в феврале составляли 1,28 млрд баррелей.

Bloomberg прогнозирует, что стоимость нефти может дойти до $74 за баррель на фоне прогнозов о сокращении запасов нефти во второй половине 2021 года.