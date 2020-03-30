Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщили, что с момента введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса экономическая активность в России снизилась на 16%.
Как
Снижение экономической активности можно пока очень грубо оценить примерно в 16% по России в целом и в 22% по ЦФО, — говорится в сообщении Центра.
При этом в ЦМАКП отметили, что намерены совершенствовать методику анализа.
Ранее NEWS.ru писал о том, что коронавирус и ограничительные меры правительства РФ приведут к временному, но значительному снижению экономической активности в ближайшие месяцы, сообщается в материалах Банка России.
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