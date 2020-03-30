https://static.news.ru/photo/1fddaf2e-5aa2-11ea-8669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщили, что с момента введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса экономическая активность в России снизилась на 16%.

Как передаёт РБК, такой вывод эксперты сделали на основе данных об интенсивности энергопотребления, которые оперативно публикуются Системным оператором Единой энергетической системы (СО ЕЭС). Согласно им, в целом по стране потребление электроэнергии упало на 10%.

Снижение экономической активности можно пока очень грубо оценить примерно в 16% по России в целом и в 22% по ЦФО, — говорится в сообщении Центра.

При этом в ЦМАКП отметили, что намерены совершенствовать методику анализа.

Ранее NEWS.ru писал о том, что коронавирус и ограничительные меры правительства РФ приведут к временному, но значительному снижению экономической активности в ближайшие месяцы, сообщается в материалах Банка России.