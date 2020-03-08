Падение мировой стоимости нефти произошло из-за неопределённости распада альянса ОПЕК+ и признаков объявления Саудовской Аравией «ценовой войны», однако паника быстро пройдёт, считают аналитики.
По словам начальника отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокера» Василия Карпунина, такое серьёзное снижение котировок связано с тем, что нефтяной рынок традиционно является неэластичным.
То есть незначительные объёмы перепроизводства могут вызывать несоразмерно высокие отклонения цены вниз, — пояснил он.
Карпунин назвал планы Саудовской Аравии увеличить добычу после 1 апреля переходом к ценовой войне, а также введением скидок для своих потребителей.
В свою очередь замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что низкая стоимость не будет держаться долго, так как «производство нефти — дорогое удовольствие»,
Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти Brent в начале торгов 9 марта упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Данный обвал стал вторым в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи сырья, что может привести к заметному наращиванию производства.
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