https://static.news.ru/photo/4bc795ec-6203-11ea-a5c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

Падение мировой стоимости нефти произошло из-за неопределённости распада альянса ОПЕК+ и признаков объявления Саудовской Аравией «ценовой войны», однако паника быстро пройдёт, считают аналитики.

По словам начальника отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокера» Василия Карпунина, такое серьёзное снижение котировок связано с тем, что нефтяной рынок традиционно является неэластичным.

То есть незначительные объёмы перепроизводства могут вызывать несоразмерно высокие отклонения цены вниз, — пояснил он.

Карпунин назвал планы Саудовской Аравии увеличить добычу после 1 апреля переходом к ценовой войне, а также введением скидок для своих потребителей.

В свою очередь замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что низкая стоимость не будет держаться долго, так как «производство нефти — дорогое удовольствие», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость нефти Brent в начале торгов 9 марта упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Данный обвал стал вторым в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+ о сокращении добычи сырья, что может привести к заметному наращиванию производства.