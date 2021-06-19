Стало известно, сколько россияне потратили на здоровье в пандемию

Россияне в условиях пандемии коронавируса стали тратить больше средств на заботу о здоровье и укрепление иммунитета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».
Специалисты
Также увеличились траты россиян на аптечную продукцию. По сравнению с 2020 годом, средний чек на лекарства и витамины вырос на 6%. На втором месте по общему количеству операций — услуги больниц. В условиях пандемии спрос россиян на платные медицинские услуги в частных клиниках оказался выше обычного.
Больше всего средний чек увеличился на услуги частных врачей. Его рост составил 23%.
Ранее сообщалось, что более 30% россиян стали экономить на продуктах в период пандемии. Основная причина — повышение цен на продовольствие. При этом почти 60% вынужденно тратят больше.