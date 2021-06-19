Стало известно, сколько россияне потратили на здоровье в пандемию

https://static.news.ru/photo/0a43ac44-d199-11eb-adbf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне в условиях пандемии коронавируса стали тратить больше средств на заботу о здоровье и укрепление иммунитета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Специалисты изучили статистику трат категории «Здоровье» по картам банка примерно за половину 2021-го и сравнили их с аналогичными показателями за предыдущий год. Как стало известно, общий средний чек в этом году вырос на 24%. Средние траты на здоровье составили 1 441 рубль.

Также увеличились траты россиян на аптечную продукцию. По сравнению с 2020 годом, средний чек на лекарства и витамины вырос на 6%. На втором месте по общему количеству операций — услуги больниц. В условиях пандемии спрос россиян на платные медицинские услуги в частных клиниках оказался выше обычного.

Больше всего средний чек увеличился на услуги частных врачей. Его рост составил 23%.

Ранее сообщалось, что более 30% россиян стали экономить на продуктах в период пандемии. Основная причина — повышение цен на продовольствие. При этом почти 60% вынужденно тратят больше.