https://static.news.ru/photo/6e6b747e-3e6d-11ea-92ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) выяснили, что российские компании устойчивы к ограничению внешнего финансирования и волатильности экономики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование НКР.

Российские компании из разных отраслей в последние годы демонстрировали устойчивость к волатильности экономики и ограничению внешнего финансирования, сохраняя уровень долговой нагрузки, — говорится в исследовании.

Российские предприятия могут быстро погасить долги, приблизительно в течение двух-трёх лет, и вернуть интерес банков в качестве заёмщиков, сообщают авторы исследования.

Аналитики отмечают, что долговая нагрузка большинства российских компаний остаётся на умеренном уровне. Кроме того, компании из металлургической сферы финансируют инвестиционные программы за свой счёт.

Однако специалисты прогнозируют рост долговой нагрузки в нефтяной сфере. Это связано с падением цен на нефть в рублях и замедлением увеличения добычи углеводородов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Центробанк ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году. Осенью 2019 года этот показатель достиг максимума за последние пять лет.