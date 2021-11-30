РБК: декарбонизация приведёт к подорожанию электроэнергии почти на треть

Для снижения выбросов углерода на 60% к 2050 году России потребуется 102,7 трлн рублей. Углеродная нейтральность к 2060 году обойдётся в 479,8 трлн рублей, а борьба с выбросами приведёт к росту цен на электроэнергию. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчёт «ESG и декарбонизация» «ВТБ Капитала».

Самым дорогим для декарбонизации сектором, по оценке аналитиков, остаются транспорт, цементная промышленность, производство железной руды и стали. К наименее капиталоёмким относят отрасль утилизации отходов, электроэнергетику и проекты в сфере лесного хозяйства. При этом борьба с выбросами приведёт к росту цен для конечных потребителей внутри России. Так, цены на электроэнергию для покрытия инвестиций должны будут вырасти на 28%.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин назвал такой рост цен «неприятным допущением», однако отметил, что оборудование для декарбонизации, производимое в России, может давать дополнительные стимулы развития экономики. А инвестиции в подобные проекты при должной поддержке государства могут приводить к снижению налоговой нагрузки на предприятия, занятые модернизацией.

Кроме того, аналитики отмечают, что закон об ограничении выбросов парниковых газов создаёт базу для реализации климатических проектов с возможностью их продажи за рубежом, а правительство рассматривает варианты запуска ценообразования на углерод внутри страны. По мнению экспертов «ВТБ Капитала», Россия может сократить выбросы углерода наполовину при цене на углерод всего $30 за тонну. По оценке Гришунина, это позволит не нанести вреда экономике и обеспечить необходимый уровень снижения выбросов парниковых газов.



Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия не должна стремиться к углеродной нейтральности любой ценой, так как это оборачивается дополнительными инвестициями, за которые платит потребитель. Тем не менее итоги недавней конференции ООН в Глазго, по мнению аналитиков, указывают на то, что мир находится на пути глубокой декарбонизации. Согласно их подсчётам, для полной декарбонизации экономики к 2060 году России потребуется 479,8 трлн рублей. По оценкам аналитиков, это приведёт к росту цен для конечных потребителей в среднем на 12%.

Ранее коллектив авторов НИУ ВШЭ, Института географии РАН, РАНХиГС и ТПУ представил доклад на тему экономических выгод, которые может принести России декарбонизация экономики. По мнению авторов доклада, декарбонизация обеспечит рост занятости в высокотехнологичных отраслях и снижение рисков для здоровья в связи с сокращением загрязнения окружающей среды. Важную роль в снижении выбросов парниковых газов играет климатически ориентированное лесное хозяйство и связанные с ним изменения в аграрной отрасли, которые должны не допустить выхода почвенного углерода в атмосферу.