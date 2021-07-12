Аналитики рассказали, в каких регионах живёт больше всего миллионеров

В бизнес-школе «Сколково» оценили, как распределяется число долларовых миллионеров по регионам России, использовав для этого данные по количеству оформленных дорогих автомашин. Лидерами списка стали Москва, Московская область и Краснодарский край, пишет РБК со ссылкой на данные исследования.

Оценку количества миллионеров аналитики Московской школы управления «Сколково» провели , основываясь на количестве машин стоимостью от 3 млн рублей, стоящих на учёте в регионе и принадлежащих физлицам. По данным ФНС, по итогам 2019 года в стране насчитывалось 172,7 тыс. дорогих автомобилей, по итогам 2020 года уже 210,8 тыс. (в том числе 81,7 тыс. в Москве и Московской области). Ещё одним фактором состоятельности стало владение жильём стоимостью от 10 млн рублей. Больше всего объявлений на продажу элитной недвижимости обнаружилось в Московском регионе и Краснодарском крае.

По данным «Сколково», в Москве и Подмосковье живут более 100 тыс. миллионеров, или 35% от общего количества в России. Отмечается, что в Московском регионе сосредоточено 45% дорогого (стоимостью свыше 10 млн руб.) и 85% сверхдорогого жилья (от 70 млн руб.), а доля люксовых автомашин составляет 42%.

Также эксперты бизнес-школы «Сколково» проанализировали охват услуг персонального банковского обслуживания, однако выяснилось, что по всей стране им пользуются лишь 15–17% миллионеров. Так, в Краснодарском крае услугами VIP-обслуживания в банках пользуются лишь 4% сверхбогатых людей, тогда как лидерами по этому показателю стали Волгоград (40% местных миллионеров), Пермь, Воронеж и Омск (24–32%). А Краснодарский край, Ростовскую область и Ставрополье эксперты назвали регионами «скрытого богатства»: на одного клиента private banking в Ставрополье приходится свыше 50 дорогих автомобилей, в Краснодарском крае — 13,2. Однако, судя по всему, миллионеры в этих регионах предпочитают не показывать капиталы банкам.

Как отмечает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов, исследование выявило недостаток взаимодействия банков с богатыми россиянами в области персонального обслуживания, и их руководству следует более внимательно рассмотреть возможности работы в этих регионах. Показатель же наличия дорогих автомобилей не является идеальным, поскольку в России многие оформляют автомобили на свои компании. Тем не менее исследование планируется сделать ежегодным.

Ранее сообщалось, что около 17,1 тысячи россиян имеют доход от 1 млн рублей в месяц и выше, большая их часть проживает в Москве, также их довольно много в Санкт-Петербурге и Московской области. Основная масса таких работников сосредоточена в финансовой и страховой сферах, в области торговли, а также в сфере профессиональной, научной и технической деятельности и в обрабатывающей промышленности. При этом реальная численность работников с миллионными зарплатами может быть и выше, поскольку при подсчёте не учитываются единовременные выплаты, составляющие значительную часть оплаты труда топ-менеджеров.