Аналитики рассказали, у кого в РФ сильнее упали зарплаты во время пандемии

https://static.news.ru/photo/f9ed7db2-aecf-11ea-8b13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее ощутимое сокращение зарплат в период с марта по май 2020 года зафиксировано в сферах культуры, спорта, досуга, образования и услуг, следует из результатов проведённого банком «Точка» исследования состояния малого и среднего бизнеса в России.

Также отмечено, что если в апреле выплаты заплат снижались, то в мае сократились ещё сильнее и сразу во всех отраслях, включая строительство. Падение марта к маю составило 18,9%. В области здравоохранения третий месяц подряд снижаются зарплаты в частных и стоматологических клиниках, передаёт ТАСС.

Сильнее всего снизились выплаты за апрель-май к марту в следующих областях: деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 63%; образование — на 40%; предоставление прочих видов услуг — на 45%, — сказано в исследовании.

В России для поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии введены меры господдержки. В частности, малым и средним предприятиям и организациям из наиболее пострадавших отраслей дано право на отсрочку платежей по аренде и налогам, кроме НДС. Также введён мораторий на банкротство этих компаний, действуют банковские программы по беспроцентному кредитованию на выплату зарплат. Малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии в сумме 12 130 рублей на каждого сотрудника в месяц при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

Как писал NEWS.ru ранее, рейтинг регионов по уровню благосостояния семей за 2019 год возглавил Ямало-Ненецкий округ. Этот регион побеждает в рейтинге уже девятый год подряд.