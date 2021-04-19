Аналитики рассказали, сколько будет стоить бензин к концу года

Стоимость бензина к концу года вырастет на 8%. Таким предположением поделился президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
По мнению эксперта, этот прогноз более всего относится к самой популярной марке бензина АИ-92.
По базовому сценарию до конца года следует ждать роста примерно на 8%, — цитируют Баженова «Известия».
Однако владельцы автозаправок ожидают, что рост цен на бензин не превысит 5%, то есть ожидаемого уровня инфляции. Это касается всех марок бензина и дизельного топлива. Относительно текущего уровня к концу года цены на АЗС вряд ли вырастут больше, чем на 1–2%.
В Минэнерго изданию заявили, что ситуация с обеспечением людей топливом на внутреннем рынке остаётся стабильной.
Как сообщалось ранее, общий объём расходов россиян на автозаправочных станциях в I квартале текущего года снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а средний чек составил 1228 рублей. Аналитики связывают это с ещё актуальным для многих форматом дистанционной работы, при котором личным транспортом граждане пользуются менее активно.