Аналитики рассказали о дефиците средств на железнодорожную инфраструктуру

Правительство начало обсуждение инвестпрограммы и финансового плана ОАО РЖД на будущий год. Нынешний дефицит инвестпрограммы составляет 270 млрд рублей. Ещё больший дефицит ожидался в финплане, утвержденном в конце прошлого года. По мнению экспертов, нагрузка по реализации железнодорожного строительства ляжет на государство, поскольку сами железные дороги такие средства изыскать не смогут, пишет «Коммерсант».

Источники сообщили , что в обсуждаемой правительством инвестиционной программе ОАО РЖД на 2022 год зафиксирован дефицит, составляющий не менее 270 млрд рублей. Он наблюдался еще в трехлетнем финплане, одобренном правительством в декабре 2020 года. В итоговом финансовом плане был принят бездефицитный вариант, когда инвестпрограмма в 2021–2023 годах составляла менее 1,5 трлн рублей. Однако при условии реализации всех проектов модернизации инфраструктуры ее объем возрастал до 2,3 трлн руб., и пик инвестиций приходился на 2022 год. Это означает суммарный дефицит более 850 млрд рублей, в том числе 400 млрд рублей в 2022 году.

Для закрытия дефицита в 2022 году было предложено несколько финансовых мер, включая вхождение ВЭБ.РФ в капитал ОАО РЖД в 2022 году. Также было принято предложение Минфина о выделении ОАО РЖД дополнительных 140 млрд руб. в 2025–2026 годах, что увеличит возможности привлечения средств на финансовых рынках. Хотя в прошлом году рост грузоперевозок и доходов ОАО РЖД от них заметно превысил плановый уровень, на расходной части бюджета ОАО РЖД сказался рост цен на материалы, прежде всего на металл, а объём расходов на железнодорожную инфраструктуру успел увеличиться. В частности, рассматриваемый проект обеспечения вывоза угля с Эльгинского месторождения потребует расходов государственных средств, в том числе средств ФНБ.

Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук отмечает, что ситуация с ОАО РЖД аналогична ситуации в инфраструктурных компаниях других стран. Столкнувшись с дефицитом финансирования, они наращивали долг, бремя которого берёт на себя государство. Теперь все зависит от того, какие средства изыщет государство с учётом того, что более медленное развитие как грузовой, так и пассажирской инфраструктуры прямо влияет на динамику ВВП.

Ранее кабмин выбрал семь приоритетных инфраструктурных проектов для софинансирования из Фонда национального благосостояния. Речь идёт о развитии РЖД восточной части БАМа и железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, строительстве скоростной автодороги М12 Москва — Нижний Новгород — Казань и трассы Казань — Екатеринбург, обновлении подвижного состава ГУП «Петербурский метрополитен», модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в регионах и социально-экономическом развитии Ангаро-Енисейского макрорегиона. Общая стоимость проектов составляет 4,9 трлн рублей.