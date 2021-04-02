Аналитики рассказали, насколько вырастут в России цены в апреле

https://static.news.ru/photo/7aa24838-9440-11eb-88cf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Годовая инфляция в апреле в РФ составит 5,5%. Такой консенсус прогноз составило РИА Новости на основе опроса аналитиков.

В Росстате сообщили , что инфляция в стране стала ускоряться с июня 2020 года, когда были сняты основные коронавирусные ограничения. Рост цен на ряд продуктов и ослабевший рубль позволили инфляции разогнаться к концу февраля 2021 года до 5,7%.

В середине марта глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что годовая инфляция на тот момент находилась на пике годовых значений и должна начать снижение в апреле. Прогноз ЦБ гласит, что возвращение инфляции к целевым значениям около 4% возможно лишь в первой половине 2022 года.

В апреле 2021 года основным разгоняющим фактором инфляции большинство аналитиков называют цены на продовольствие на мировых рынках. Также эксперты относят сюда и растянутый эффект переноса ослабления курса рубля в 2020 году в цены.

При этом перенос ослабшего рубля в цены постепенно начинает себя исчерпывать, что является дезинфляционным фактором. На замедление роста цен может повлиять и исчерпание эффекта базы от всплеска цен в прошлом году.

Дополнительным фактором, способным сдержать инфляцию, аналитики называют продолжающуюся слабость внутреннего спроса и меры правительства страны по контролю цен в сегменте продуктов питания.

Тем не менее эксперты не исключают, что стабилизация инфляции в апреле окажется устойчивой — вскоре она может опять ускориться. Устойчивого же снижения явления ожидают лишь во втором полугодии 2021 года. Чтобы убрать краткосрочные инфляционные риски, эксперты считают важным не допустить увеличения расценок на бензин.

При этом некоторые эксперты и вовсе не ждут, что инфляция в годовом выражении в апреле начнёт замедляться.

Ранее агентство Bloomberg пришло к выводу, что российская экономика на фоне решения властей не водить повторный общенациональный карантин восстанавливается от коронавирусной рецессии. Об этом писал NEWS.ru.