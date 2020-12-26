Аналитики рассказали, когда Китай превратится в крупнейшую экономику мира

https://static.news.ru/photo/5fb9e660-4798-11eb-8cfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yang Chenguang/Global Look Press

КНР может превратиться в первую экономику мира к 2028 году. Примерно в то же время в рейтинг крупнейших экономик войдёт Индия.

Эксперты Центра экономических и деловых исследований (CEBR) год назад прогнозировали, что Китай станет крупнейшей по объёму ВВП экономикой мира в 2033 году. Однако в 2020 году их мнение немного изменилось. Аналитики уверены, что экономика Китая обгонит США к 2028 году, это произойдёт из-за пандемии коронавирусной инфекции.

КНР была первой экономикой мира, которая наиболее пострадала от COVID-19, но страна быстро восстанавливается. Эксперты убеждены, что страны Запада будут больше времени уделять событиям в Азии. В докладе CEBR указано, что Китай может стать страной с высоким уровнем дохода уже к 2023 году.

Согласно данным Всемирного банка, в 2019 году ВВП США составил $21,4 трлн, а китайский ВВП находился на уровне $14,3 трлн, Индия была на пятом месте рейтинга с показателями в $2,8 трлн, сообщает Bloomberg.

В ноябре китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что экономика страны «вполне может» удвоиться в 2035 году. Это соответствует планам правительства, рассчитанным на пять лет. Они направлены на строительство «современного социализма» за 15 лет.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году ВВП Китая вырос на 0,7%. Динамика восстановления экономики за третий квартал 2020 года составила 4,9%, годом ранее рост за аналогичный период составил 6%. В июле Национальное бюро статистики КНР сообщало о росте ВВП страны во втором квартале на 3,2% в сравнении с 2019 годом.

Масштабы экономики Китая за январь — сентябрь 2020 года превысили 72,27 трлн юаней (примерно $10,7 трлн). Аграрный сектор увеличился на 2,3%, до 4,81 трлн юаней (около $717 млрд), промышленность — на 0,9%, до 27,42 трлн юаней ($4,1 трлн), сфера услуг — на 0,4%, до 40,04 трлн юаней ($5,9 трлн).