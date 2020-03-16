Новый план правительства РФ по поддержке экономики из-за эпидемии коронавируса включает в себя создание антикризисного фонда в 300 млрд рублей. За счёт данных средств чиновники намерены помочь бизнесу на местах, регионам, госкомпаниям, а также рядовым гражданам. Экономисты рассказали о недостатках нового плана кабинета министров.

Документ с программой поддержки российской экономики предусматривает компенсацию доходов людей, которым пришлось временно находиться на карантине. Выплаты будут производиться за счёт работодателей и больничных листов. Изолированным людям наладят выдачу необходимых документов дистанционным способом.

Чтобы не допустить рост безработицы, чиновники проведут мониторинг положения на рынке труда. Безработным предоставят средства из федерального бюджета. Также финансы будут выделены на изготовление специальных тест-систем, благодаря которым можно выявить коронавирус.

В тексте документа, который со ссылкой на источники в правительстве цитирует издание «Ведомости», отмечается, что туристическая отрасль экономики, включая авиабизнес, получит налоговые каникулы.

При этом малым и средним предприятиям предоставят квартальную отсрочку для выплаты налогов, а государственным дадут отсрочку на полгода для выплаты дивидендов. Кроме того, регионы получат и бюджетные кредиты. Условием для этого станет выполнение местного плана по развитию экономики. К слову, последний раз такие кредиты предоставлялись кабмином в 2017 году.

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин на прошедшем оперативном совещании в правительстве, власти также готовятся поддержать и торговые предприятия, предоставив им доступ к льготным кредитам. Помимо этого, будет упрощена процедура поставок товаров как внутри России, так и из-за границы, а ограничения на передвижение грузовиков в черте городов будут сняты на целый месяц.

Первое — это меры поддержки отрасли торговли, позволяющие сформировать достаточно надёжный запас товаров первой необходимости, упрощающие её функционирование и позволяющие сформировать достаточно надёжный запас, достаточный запас товаров первой необходимости, — процитировало агентство ТАСС заявление главы правительства.

Коронавирус сильнее планов Мишустина

Предложенных правительством антикризисных мер недостаточно для поддержания экономики и внутреннего спроса, заявляет руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев. По его словам, и малый, и средний бизнес «в результате развития эпидемии пострадает очень сильно».

Спрос внутри страны ещё больше сократится в результате того, что люди будут вынуждены уйти на карантин и получат вместо обычной зарплаты только оплату больничных — а это только часть обычного заработка, и пострадает крупный бизнес, особенно ориентированный на экспорт (так как на внешних рынках спрос сокращается уже двузначными цифрами, а восстановление в короткий срок невозможно). Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Недостаточно для экономики предоставить госгарантии, налоговые каникулы и отказ от проверок — бизнес потеряет деньги, в результате чего начнётся череда банкротств предприятий в разных секторах, замечает Деев. Эксперт полагает, что целесообразнее было бы предоставить гражданам ипотечные каникулы и возможность рефинансирования под низкий процент. В противном случае нас в скором времени может ожидать массовое банкротство физических лиц, предупреждает аналитик Amarkets.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем сооснователь сервиса для предпринимателей Brizo CRM Ильдар Гиниятов говорит, что сам факт обсуждения правительством возможности налоговых каникул длиной в квартал для других предприятий малого и среднего бизнеса, не связанного с туризмом, — новость всё-таки обнадеживающая.

Особенно она важна на фоне заявлений о том, что компенсация доходов людей, находящихся на карантине, будет осуществляться за счёт работодателя, а это дополнительная нагрузка на бизнес, особенно учитывая, какими темпами людей отправляют в изоляцию. Ильдар Гиниятов сооснователь CRM — сервиса для предпринимателей Brizo сооснователь CRM — сервиса для предпринимателей Brizo

Деев добавляет, что если не будут приняты решения по повышению МРОТ и увеличению зарплат бюджетникам, если не будет программы по минимизации потерь для бизнеса, Россию ожидает резкое сокращение спроса внутри страны и падение промпроизводства, после которого «быстрое восстановление вообще будет под вопросом».

Безработица на таком фоне может вырасти до двузначных значений, — предупреждает правительственных чиновников эксперт.

Вместе с тем паниковать раньше времени не стоит, пытается разогнать тоску от новостей последних недель Гиниятов.

Ведь особенно поддержка властей важна на фоне заявлений о том, что компенсация доходов граждан, находящихся на карантине, будет осуществляться за счёт работодателя, а это дополнительная нагрузка на бизнес, особенно учитывая, какими темпами людей отправляют в изоляцию. Ильдар Гиниятов сооснователь CRM — сервиса для предпринимателей Brizo сооснователь CRM — сервиса для предпринимателей Brizo

Опрошенные NEWS.ru эксперты в голос прогнозируют следующее: если ситуация с коронавирусом затянется, а кроме послаблений на плечи бизнеса ляжет ещё и дополнительная ответственность в виде незапланированных расходов, то многие компании и даже целые отрасли пострадают более чем серьёзно.