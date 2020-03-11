Пандемия коронавирусной инфекции может привести к тому, что рост мировой экономики в 2020 году не превысит 1,7%.
Такой прогноз дают специалисты аналитического агентства IHS Markit,
IHS Markit скорректировало свой февральский прогноз, который предполагал рост глобальной экономики на 2,5%. В 2021 году аналитики ожидают увеличения этого показателя до 2,7% против 2,8%, прогнозируемых ранее. По мнению специалистов, Европа пострадает сильнее, чем США, поскольку такие страны, как Германия и Италия были близки к состоянию рецессии ещё до пандемии. Актуальный прогноз компании предполагает, что ВВП Евросоюза в 2020 году покажет нулевой рост.
Как ранее передавал NEWS.ru, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предрекла Европе глобальный экономический шок из-за распространения коронавирусной инфекции.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен