https://static.news.ru/photo/5b43bb28-6392-11ea-a3f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавирусной инфекции может привести к тому, что рост мировой экономики в 2020 году не превысит 1,7%.

Такой прогноз дают специалисты аналитического агентства IHS Markit, сообщает РИА Новости. Эксперты полагают, что графическое изображение восстановления от экономических последствий «шествия» коронавируса по планете может напоминать букву U — резкий спад, а затем медленный подъём.

IHS Markit скорректировало свой февральский прогноз, который предполагал рост глобальной экономики на 2,5%. В 2021 году аналитики ожидают увеличения этого показателя до 2,7% против 2,8%, прогнозируемых ранее. По мнению специалистов, Европа пострадает сильнее, чем США, поскольку такие страны, как Германия и Италия были близки к состоянию рецессии ещё до пандемии. Актуальный прогноз компании предполагает, что ВВП Евросоюза в 2020 году покажет нулевой рост.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард предрекла Европе глобальный экономический шок из-за распространения коронавирусной инфекции.