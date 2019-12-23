https://static.news.ru/photo/9d6cde42-25e1-11ea-a744-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Эксперты предполагают, что американские санкции приведут к затягиванию завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» на 3-6 месяцев.

Так, швейцарская компания Allseas расформировывает участвующую в проекте группу судов и уже вывела трубоукладчики из района строительства. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что если бы Allseas продолжила работу, то проект удалось бы завершить уже в январе 2020 года, но теперь дело может затянуться на срок до полугода, пишут «Известия».

В то же время эксперты полагают, что из ситуации можно выйти, если привлечь, например, вместо швейцарского подрядчика азиатские компании, или использовать собственное трубоукладочное судно «Академик Черский».

США ввели санкции уже на завершающем этапе строительства. Официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер рассказал, что осталось проложить всего 160 километров трубы из 2460 километров общей протяжённости газопровода.

В интересах энергетической безопасности, обеспечения доступных для европейских потребителей цен на газ, а также конкурентоспособности экономики ЕС и обязательств по защите климата, Nord Stream 2 и остальные поддерживающие проект компании продолжают работу по скорейшему запуску газопровода, — подчеркнул Мюллер.

Как сообщалл NEWS.ru ранее, премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что санкции США не слишком навредят строительству газопровода «Северный поток — 2». По словам политика, задержка открытия может составить несколько месяцев.