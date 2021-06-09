Аналитики предсказали резкий рост ставки ЦБ из-за инфляции

https://static.news.ru/photo/0a09cda2-c8fd-11eb-89bb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономисты ожидают повышения ключевой ставки Центробанка с 5 до 5,5% на фоне ускорения инфляции до 6%. Они полагают, что соответствующее решение регулятор примет уже на ближайшем заседании 11 июня, а к концу года ставка может ещё вырасти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз Bloomberg.

Большинство экономистов ожидают повышения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта на ближайшем заседании Банка России в пятницу, 11 июня. Такую оценку дали 24 аналитика против 11, ожидающих роста только на 0,25 п. п., — говорится в прогнозе.

ЦБ повысит ставку на 0,5 п. п., но есть шанс и на рост на 0,75 п. п., считают аналитики Goldman Sachs.

Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин отметил, что долгосрочные инфляционные риски сейчас выше, чем предполагалось ранее, а значит и повышение на 50 б. п. — это минимум, на который можно рассчитывать на ближайшем заседании ЦБ.

В России годовая инфляция в мае ускорилась до 6,02% с 5,53% в апреле. Последний раз годовой индекс потребительских цен рос более чем на 6% в октябре 2016 года, следует из данных Росстата.

Согласно официальной статистике, продовольственные товары в мае подорожали на 0,96% по сравнению с апрелем и на 7,4% в годовом выражении, плодовоовощная продукция стала за год дороже на 8,23%. Непродовольственные товары подорожали на 5,91%. Стоимость услуг выросла на 0,44% в месячном выражении и на 3,11% в годовом.