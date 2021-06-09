Аналитики предсказали рекордный рост цен на уголь

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Цены на энергетический уголь в России повышаются из-за роста мировых цен. Крупные энергокомпании уже жалуются на высокую стоимость сырья, которую сложно переложить в тарифы на электроэнергию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

Если текущие тенденции на угольном рынке сохранятся, то может повториться ситуация осени 2018 года, когда цены были на пиковых значениях 1450–1500 рублей за тонну FCA Кузбасс без НДС, — прогнозируют аналитики.

Цены на уголь марки Д, который является основным для российской энергетики, практически не снижаются, несмотря на завершение отопительного сезона. В этом году производители ввели сезонные скидки в мае, а не в конце зимы или начале весны, как это было раньше. Кроме того, их размер оказался несущественным, так как поставщики не хотят шокировать потребителей резким подъёмом цен в августе, когда начнётся подготовка к новому отопительному сезону.

Сейчас цена на внутреннем рынке составляет около 1100 рублей за тонну угля. Угольные компании РФ на фоне роста цен наращивают добычу. Так, Кузбасская топливная компания планирует в этом году увеличить угледобычу на 36%, до 12,75 млн тонн.

Ранее угольные компании и Министерство энергетики РФ обратились в РЖД с просьбой о снижении тарифов на перевозку угля в западном направлении. При осуществлении поставок в Европу российские поставщики несут убытки в размере $10 за тонну, при стоимости сырья в $50 за тонну. При этом отгрузка угля в западные порты в марте выросла на 17,2%, достигнув 6,4 млн тонн, на фоне увеличения перевалочных мощностей.