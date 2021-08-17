Эксперты предсказали рекордное подорожание алюминия из России

Потенциальных покупателей российского алюминия из США и Европы в ближайшие несколько месяцев ожидает рекордное подорожание металла. Такое положение дел обусловлено введением РФ пошлин на экспорт чёрных и цветных металлов, cообщает Reuters.

Так, экспортные пошлины российского алюминия с 1 августа по 31 декабря 2020 года составляли 15% от цены, но не менее $254 за тонну. Эту меру власти РФ ввели в ответ на резкий рост стоимости металлов зимой, когда производители кратно увеличили свою прибыль.

Отмечается, что в дальнейшем подобная тенденция подтолкнёт трейдеров к продаже запасов алюминия. Эксперты подчеркнули, что сейчас для владельцев товарных резервов наступает идеальное время для такого рода действий.

Недавно цены на алюминий достигли рекордного показателя $2642 за тонну, эти цифры оказались самыми высокими начиная с апреля 2018 года. Тогда Штаты ввели экономические санкции против российского «Русала».

В настоящее время премии в Европе и США также находятся на беспрецедентно высоком уровне – около $360 и $720 за тонну металла соответственно. Всё последнее время в мире наблюдался рост спроса на алюминий.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил российским металлургам вернуть в бюджет 100 млрд рублей. По его словам, в прошлом году они «нахлобучили» власти в части государственных капитальных вложений и гособоронзаказа.