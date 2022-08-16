Аналитики предсказали, когда российская экономика начнёт расти АКРА: российская экономика перейдёт к росту летом 2023 года

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Восстановление российской экономики начнется летом 2023 года. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. Он также отметил, что на фоне неопределённой ситуации со спросом на нефть и импортом едва ли рост окажется быстрым. По прогнозам эксперта, в 2024 году он составит не более 1,5%.

Если брать возврат к реальным стоимостным значениям 2021 года, то в 2023 году, начиная с лета, — сообщил Сухов.

Он добавил, что самое сложное сейчас — это сделать прогноз относительно того, как быстро будет в дальнейшем восстанавливаться экономика. По словам эксперта, вслед за действующими санкциями России следует ожидать также волну сокращения потребления отечественной нефти на внешнем рынке и масштабы этого сокращения пока не ясны.

Кроме того, сейчас предприятия используют запасы для производства, а вот когда они закончатся, их нужно будет компенсировать. Так что вряд ли мы будем свидетелями быстрого роста в 2024 году, в лучшем случае 1–1,5%, — сказал глава АКРА.

Ранее директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв заявил, что российская экономика может расти даже в нынешних сложных условиях. Возобновление её роста возможно, если власти сделают три основных шага.