Аналитики предсказали доллару обвал в случае победы Байдена

https://static.news.ru/photo/4a25d772-10d0-11eb-8fc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs заявили, что курс доллара рухнет в случае победы демократа Джо Байдена на выборах президента США. Эксперты образно назвали это явление «голубой волной».

Первым фактором, который повлияет на курс доллара в конце года, станет беспрецедентный объём эмиссии, который выбросила на рынок ФРС США, передаёт РИА Новости.

Ведь с марта 2020 года регулятор напечатал уже порядка 3 трлн долларов, и печатный станок пока не останавливается, заливая экономику необеспеченными долларами. Ряд российских экспертов ранее также указывали на большие риски долларовой инфляции в будущем, если ФРС продолжит такую политику.

В Goldman Sachs считают, что в случае победы Байдена на президентских выборах доллар накроет «голубая волна» — определение по цвету, который использует в своей рекламе Демократическая партия. Именно демократы уже пообещали в случае победы своего кандидата совершить новые внешние заимствования для покрытия дефицита бюджета. Демократы, в частности, пообещали привлечь 2,5 трлн доллара. Аналитики уверены в том, что этот шаг окажет поддержку фондовому рынку, но вот доллар начнет «тонуть».

Goldman Sachs также рекомендовал инвесторам как можно скорее избавиться от вложений в долларах и присмотреться к евро, так как «американец» будет дешеветь по отношению к «европейцу» на фоне грядущих политических потрясений.

Как сообщал NEWS.ru, экономист Марк Гойхман в начале октября заявил, что курс американской валюты в конце 2020 года может достигнуть отметки в 80–85 рублей. По его мнению, на это повлияют «настроения бегства» от рисков на финансовых рынках, а также вторая волна пандемии COVID-19.