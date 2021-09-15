Аналитики предрекли взрывной рост цен на уголь в Азии

На фоне дефицита природного газа, восстановления спроса на электроэнергию и проблем в странах, где располагаются крупнейшие производители угля, цены на этот вид топлива в Азии могут показать взрывной рост. В четвёртом квартале 2021 года цены на энергетический уголь составят до $190 за тонну против $100 в прошлом прогнозе. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные американского инвестиционного банка Goldman Sachs.
Прогноз аналитиков по стоимости угля на 2022 год
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что причиной роста цен на этот вид топлива в немалой степени стал конфликт Китая с Австралией, который обрушил поставки угля. Другим фактором стало значительное увеличение стоимости газа, из-за чего использование угля стало выгоднее.
Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-Банка Борис Красноженов назвал оценку Goldman Sachs излишне оптимистичной, но не невозможной. Для реализации этого сценария необходимо обеспечить дополнительные инвестиции в инфраструктурный сектор и избежать негативных факторов.
Управляющий активами «БКС мир инвестиций» Виталий Громадин отметил, что долгосрочного влияния на рынок ситуация не окажет. Например, к 2030 году США собираются полностью отказаться от выработки электроэнергии на угле, а многие компании продолжают разрабатывать существующие и новые месторождения, так что дефицита угля возникнуть не должно.
Ранее сообщалось, что рекордные цены на газ в Европе заставляют власти некоторых стран ЕС принимать чрезвычайные меры по ограничению тарифов на голубое топливо и электроэнергию. Раньше проблемы цен решались с помощью перехода на уголь, однако сейчас его запасов в Европе сравнительно немного, и переключение на данный вид топлива ограничено из-за сравнительно небольшого числа оставшихся мощностей. Тем не менее аналитики полагают, что в сложившихся условиях страны ЕС будут наращивать выработку угольной генерации.