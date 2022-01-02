Аналитики предрекли снижение цен на газ в Европе после запуска СП-2

Эксперты заявили, что скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», наряду с увеличением поставок из России, мог бы снизить цены на газ в Европе. В частности, старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит выразил мнение, что ситуация могла бы улучшиться незамедлительно, пишет РИА Новости.

Баланс спроса и предложения не претерпит существенных изменений, и Европа будет по-прежнему испытывать дефицит газа. Однако риск прекращения поставок в Европу мог бы снизиться, — отметил Смит.

Его позицию разделяет и заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, однако он уточнил, что потребуются новые контракты. По его словам, запуск газопровода позволит снизить цены на голубое топливо, однако насколько сильным будет снижение — сказать сложно, так как это зависит от множества факторов.

С ним согласен директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Он уточнил, что после ввода в эксплуатацию «Газпром» может увеличить поставки топлива, чтобы заполнить хранилища в Европе до комфортного уровня.

Ранее парламентарий от немецкой партии «Зелёные» Омид Нурипур заявил о том, что в случае вторжения России на Украину в Германии могут начать обсуждать введение санкций против российского проекта «Северный поток — 2».