Аналитики предрекли рублю падение к осени до 82 за доллар

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Рубль к началу сентября будет колебаться в диапазоне 75–82 за доллар. Так считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Способствовать ослаблению рубля будут геополитика, смягчение валютных ограничений ЦБ, восстановление импорта и невыгодность «сильного» рубля для бюджета. Наибольшее ослабление нацвалюты до 80–90 рублей за доллар спрогнозировали в ПСБ, Газпромбанке, Росбанке, Экспобанке и НРА.

Как сообщил газете управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, экономика страны больше не сможет работать «на запасах» и будет искать возможности импорта, что обеспечит курс рубля в интервале 80–85 за доллар. Исключением из общего мнения стала оценка ситуации Росбанком, который предрёк ослабление рубля до 93 за доллар.

Эксперты считают, что в ближайшее время рубль может сохранить текущие позиции. С начала марта нацвалюта активно укрепляется и уже обновила двухлетние рекорды. Так, 6 мая рубль к доллару стоил 65,8, к евро — 69,1, тогда как ещё 28 марта курс был 90,5 и 98,5 соответственно.

Начальник аналитического управления «Зенита» Владимир Евстифеев считает, что низкие уровни доллара и евро к рублю — краткосрочные побочные явления ограничения движения капитала и поддержки валютного курса.

Продолжительное укрепление курса рубля чревато негативными последствиями с точки зрения бюджета, который свёрстан на 2022 год, исходя из курса 72,1 рубль за доллар. Тем более, что уже запущен процесс уменьшения ключевой ставки, который работает в пользу ослабления курса российской денежной единицы.

Ранее сообщалось, что в ходе валютных торгов на Московской Бирже рубль 6 мая стал заметно слабее к доллару и евро, он потерял более чем 4,5% по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Согласно данным биржи, на 15:07 мск, курс доллара вырос на 4,85%, до 70,25 руб., курс евро увеличился до 74,17 руб. (+5,66%).