Аналитики посчитали планы «Газпрома» угрозой для Европы

Аналитики посчитали планы российской транснациональной энергетической компании «Газпром» по увеличению объёма газа в подземных газовых хранилищах (ПГХ) угрозой для Европы. Мнение экспертов приводит Bloomberg.

Чтобы достичь своей цели, «Газпром» должен сделать приоритетными дискреционные поставки из Европы. Хотя это непросто, я уверен, что она будет достигнута, — заявил Томас Мажец-Мансер, ведущий европейский газовый аналитик ICIS.

Речь идёт о намерении «Газпрома» заполнить свои ПГХ газом до начала отопительного сезона. По мнению аналитиков, для достижения этой задачи руководству компании потребуется задействовать все ресурсы и закачать в хранилища порядка 80% от экспортируемого в Западную Европу объёма газа. Аналитики также предсказали смену приоритетов «Газпрома» в ближайшем будущем: по их мнению, в связи с дефицитом газа на рынке и ростом цен на горючее концерн может в скором времени отказаться от экспорта в страны Европы.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко обвинил «Газпром» в использовании газа как геополитического оружия и призвал ввести санкции против российского концерна.