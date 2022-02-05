Аналитики озвучили риски для компаний в случае вторжения России на Украину

Неопределённость ситуации вокруг Украины может стать поводом к стагфляции рынка в Европе, переживающей последствия пандемии COVID-19, пишет РБК со ссылкой на аналитиков французской компании по управлению активами Amundi, экспертов из JPMorgan и Morgan Stanley. По их словам, в результате «вторжения» российских войск на Украину пострадают банки и компании, связанные с Россией, также будет нанесён экономический ущерб компаниям, зависящим от поставок газа из России, а сильнее всего «вторжение» затронет Восточную Европу.

Последствия от возможного военного конфликта на территории Украины, в результате которого компании и банки, связанные с Россией, понесут убытки, будут серьёзными, но последствия надолго не сохранятся, считают эксперты Amundi.

Исторически военные конфликты, если они относительно локальны, не нарушали работу финансовых рынков на долгое время, — также считают в JPMorgan.

По словами аналитиков, «вторжение» сильнее всего скажется на экономике Восточной Европы, в которой у некоторых бизнес-компаний заключены контракты с Украиной, в частности в сельскохозяйственном секторе.

Также вооружённый конфликт сильно затронет компании, зависящие от импорта российского газа, такие как Volkswagen, Siemens и химический концерн BASF.

Аналитики считают, что это вызовет рост цен на нефть и нефтепродукты, в связи с чем пострадает, например, производитель шин для автомобилей Pirelli.

Эксперты Morgan Stanley прогнозируют ущерб также и российским банкам, из которых, по их мнению, больше всего пострадает Сбербанк.

Ранее обозреватель американской бизнес-газеты Quartz Тим Макдонелл озвучил возможные последствия для мира в случае введения новых санкций против России. Он считает, что ключевые товары на планете резко вырастут в цене, добавив, что в настоящее время стоимость ключевых российских экспортных товаров завышена из-за инфляции в рамках пандемии. Россия производит 43% мирового палладия, необходимого для автомобильных двигателей. Он считает, что даже если санкции не будут иметь отношения к перечисленным отраслям, они всё равно повлияют на экспорт из страны.