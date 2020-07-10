Аналитики ожидают роста цен на нефть выше $100 за баррель

https://static.news.ru/photo/76e1ffe8-c22e-11ea-9891-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Эксперты прогнозируют рост цен на нефть выше $100 за баррель. Они считают, что цены вырастут из-за сокращения нефтедобычи и, следовательно, снижения инвестирования в эту область.

Давление недофинансирования будет очень серьёзным. Некоторым производителям будет реально сложно продолжать добычу. Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году, — привели прогноз Тревора Вудса из хедж-фонда Northern Trace Capital в ТАСС.

Во время режима карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции резко снизилось количество авиаперелётов, были закрыты предприятия, что существенно снизило расценки на углеводородное сырьё, сообщили в ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Может ли стоимость нефти достичь $100 в предстоящие два года? Конечно, — процитировали аналитика Кристиана Малека из банка JPMorgan в агентстве.

Он считает, что в добычу нужно будет инвестировать около $625 млрд к 2030 году, чтобы удовлетворить спрос. По мнению аналитика, нефтедобыча снизится на 5 млн баррелей в сутки, около 5% от уровня, который был перед началом пандемии COVID-19.

Нам никогда до конца не исчерпать запасы нефти. Вопрос лишь в том, использовать ли средства для того, чтобы добраться до неё, — подытожил Ричард Фуллартон из инвестиционного фонда Matilda Capital в Лондоне.

Он прогнозирует, что цена на нефть на уровне $100 за баррель будет уже к концу 2020 года.

Ранее NEWS.ru опросил экспертов и узнал, что в случае возникновения второй волны пандемии коронавируса новый удар по нефтяному рынку будет менее болезненным, чем во время первой. По мнению экономистов, существуют риски после неожиданного скачка числа заболеваний в США, однако новая волна, если и появится, не затронет одновременно все страны. Эксперты считают, что спрос на нефть может упасть, а цены способны опуститься ниже $30 за баррель.